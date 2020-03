Falsche Polizisten wollten Schmuck von Damen

Betrugsversuch im Waldviertel: Ein Unbekannter gab sich per Telefon als Polizist aus, meinte ein Zivilpolizist käme vorbei, um die Wertsachen zu sichern.

Am Montag wurden drei ältere Damen im Waldviertel angerufen, der Anrufer stellte sich als Beamter der Polizeiinspektion Gmünd vor: "In der Umgebung gab es einige Einbrüche. Daher sind Zivilstreifen unterwegs und kommen vorbei, um ihre Wertsachen zu sichern", so der Mann mit deutschem Akzent.Die drei Frauen reagierten richtig, riefen sofort die echte Polizei an. Im persönlichen Gespräch wurde den Frauen dann erklärt, dass Beamte niemals Wertsachen fordern oder sichern würden. Bei Verdacht daher: Sofort den Notruf 133 wählen.