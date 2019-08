Falscher Mexikaner als Serien-Dieb überführt

Dem 57-Jährigen konnte gleich eine Reihe von Straftaten nachgewiesen werden. Zudem befindet er sich widerrechtlich in Österreich.

Der Mann konnte gegen 17.15 Uhr nach einem Geldbörsendiebstahl in einem Geschäft in der Linzer Straße angehalten werden. Dort wies er sich daraufhin mit einem mexikanischen Reisepass aus, der sich jedoch als Fälschung herausstellte. Tatsächlich handelt es sich beim Angehaltenen um einen 57-Jährigen aus Peru.Im Zuge der Amtshandlung stellte sich auch heraus, dass gegen ihn bereits eine aufrechte Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen gewerbsmäßigen Diebstahls, Urkundenunterdrückung und Entfremdung unbarer Zahlungsmittel bestand. Ihm werden insgesamt vier Handtaschen- bzw. Geldbörsen-Diebstähle im Zeitraum von 9. bis 14. Juni 2019 zur Last gelegt.Der Tatverdächtige wurde an Ort und Stelle festgenommen und in die Justizanstalt Josefstadt überstellt. Er wurde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls und Urkundenfälschung zur Anzeige gebracht. Auch befindet sich der Festgenommene widerrechtlich in Österreich. Weitere Ermittlungen sind im Gange.(red)