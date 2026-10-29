i Rapper Sido sorgte am Samstagabend für ordentlich Stimmung am Frequency im VAZ St. Pölten Sascha Trimmel Love Scam in Dresden Falscher Sido zockt Frau um 20.000 Euro ab Eine 38-Jährige glaubte monatelang, eine Beziehung mit Rapper Sido zu führen. Am Ende war sie um 20.000 Euro ärmer. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 10:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein dreister Betrugsfall sorgt aktuell für Aufsehen: Eine Frau aus Dresden wurde Opfer eines sogenannten Love Scams. Unbekannte Betrüger gaben sich über soziale Medien monatelang als der bekannte Rapper Sido (45) aus und gaukelten der 38-Jährigen eine romantische Beziehung vor.

Die Masche funktionierte erschreckend gut. Das Opfer aus dem Dresdner Stadtteil Seidnitz schöpfte offenbar lange keinen Verdacht und vertraute dem falschen Promi.

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Wie Raptastisch berichtet, versprachen die Betrüger der Frau sogar einen gemeinsamen Hauskauf. Dafür sollte sie Geld überweisen. Insgesamt verlor sie rund 20.000 Euro an die Kriminellen.

Warnung vor Promi-Betrug

Der Fall zeigt einmal mehr, wie perfide sogenannte Love Scammer vorgehen. Sie bauen über Wochen oder Monate eine emotionale Bindung zu ihren Opfern auf, bevor sie um Geld bitten.

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Experten raten: Wer online von vermeintlichen Promis kontaktiert wird, sollte skeptisch sein. Echte Stars schreiben keine Fans direkt an und bitten schon gar nicht um Geldüberweisungen.