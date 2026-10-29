Falscher Sido zockt Frau um 20.000 Euro ab

Ein dreister Betrugsfall sorgt aktuell für Aufsehen: Eine Frau aus Dresden wurde Opfer eines sogenannten Love Scams. Unbekannte Betrüger gaben sich über soziale Medien monatelang als der bekannte Rapper Sido (45) aus und gaukelten der 38-Jährigen eine romantische Beziehung vor.
Die Masche funktionierte erschreckend gut. Das Opfer aus dem Dresdner Stadtteil Seidnitz schöpfte offenbar lange keinen Verdacht und vertraute dem falschen Promi.
Wie Raptastisch berichtet, versprachen die Betrüger der Frau sogar einen gemeinsamen Hauskauf. Dafür sollte sie Geld überweisen. Insgesamt verlor sie rund 20.000 Euro an die Kriminellen.
Der Fall zeigt einmal mehr, wie perfide sogenannte Love Scammer vorgehen. Sie bauen über Wochen oder Monate eine emotionale Bindung zu ihren Opfern auf, bevor sie um Geld bitten.
Experten raten: Wer online von vermeintlichen Promis kontaktiert wird, sollte skeptisch sein. Echte Stars schreiben keine Fans direkt an und bitten schon gar nicht um Geldüberweisungen.