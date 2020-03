Falschparker verhinderte Weiterfahrt von Lkw

Wegen einem Falschparker konnte ein Lkw-Fahrer nicht um die Ecke biegen und blieb kurze Zeit ratlos zurück. Die Feuerwehr rückte zum Einsatzort aus um dem Fahrer zu Helfen.

Wegen eines Autos wurde am Donnerstagnachmittag gegen 16.40 die Weiterfahrt eines Lkws in der Zaunergasse in Wien-Landstraße verhindert, der durch den Falschparker nicht mehr um die Ecke biegen konnte.Ein ""-Leserreporter dachte erst, der Lkw sei unter der Unterführung eines Gemeindebaus stecken geblieben, allerdings stellte sich heraus, dass das nicht er Fall war. Laut Pressesprecher der Berufsfeuerwehr rückten die Einsatzkräfte aus um dem Lkw-Fahrer um ihm in seiner Situation zu helfen.Beim Eintreffen kam aber alles anders: Der Besitzer des Autos stand plötzlich auf der Straße, stieg in den Wagen und fuhr ihn schließlich weg.