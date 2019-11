Familie begeistert Grätzel mit Weihnachts-Traum

Schon sechs Wochen vor dem Heiligen Abend leuchtet und blinkt dieses Eigenheim in allen Farben.

Alle Jahre wieder sorgen die Cermaks in Wien-Donaustadt für leuchtende Augen: Mitte November rücken drei Generationen zum Lichter-Einsatz aus und verwandeln das zuvor unscheinbare Familienheim in einen Weihnachts-Traum. Sind alle Lichterketten verlegt, Figuren aufgestellt und Kabel angesteckt, wird im Vorgarten und der Fassade jeder Quadratmeter illuminiert.Im Grätzel ist die Familie schon seit gut 20 Jahren bekannt wie ein bunter Hund, erzählt Sohn Manuel (24). Wenn bei Einbruch der Dämmerung die Lichter angehen, wird das Haus zum Ausflugsziel. "Wir haben es immer schon geschmückt, so lange ich denken kann", so der Berufssoldat. "Im Laufe der Zeit sind immer mehr Sachen dazugekommen, jetzt gibt es kaum noch Platz für Neues." Besonders viel Freude macht es den Weihnachts-Fans, wenn Eltern mit ihren Kindern vorbeikommen und zu erraten versuchen, was seit dem letzten Jahr neu dazugekommen ist.