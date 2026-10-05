i Schlagerstar Roland Kaiser hat besonders loyale Fans. IMAGO/Berlinfoto Sie waren bei 70 Auftritten Familie gibt 10.000 Euro für Roland Kaiser aus Sie sind womöglich die größten fans des Schlagerstars: Eine bayerische Familie gibt jedes Jahr ein Vermögen aus, um ihrem Idol nahe zu sein. Von Heute Entertainment 05.10.2026, 11:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn Schlager-Fans ihre Leidenschaft ausleben, kennen sie manchmal kein Limit: Eine Familie aus Bayern beweist das eindrucksvoll. Sie hat bereits rund 70 Roland-Kaiser-Konzerte besucht und gibt dafür jedes Jahr locker 10.000 Euro aus.

In der ZDF-Sendung "Terra Xplore" wollte Moderator Leon Windscheid wissen, warum Menschen Schlager so sehr lieben. Dabei traf er auf Corina und ihren Mann, eine Hebamme und ein Versicherungskaufmann, die ihre Begeisterung für den Sänger offen teilen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Musik half in schweren Zeiten

"Das sind locker 10.000 Euro", verriet Corina in der Sendung. Eingerechnet sind Tickets, Merchandise, Reisen zu den Konzerten und Hotelübernachtungen. Und das soll noch mehr werden: "Nächstes Jahr wird noch schlimmer, weil das die Arena-Tour ist. Da sind die Tickets fast doppelt so teuer."

Im Wohnzimmer der Familie zeigt sich die Leidenschaft deutlich: Eine Schrankvitrine ist vollgepackt mit Konzertbändchen, Autogrammkarten und Erinnerungsfotos. Auch Sohn Michael (23) und seine Freundin Lea teilen die Begeisterung für den 74-jährigen Schlagerstar.

Für die Familie ist Roland Kaiser mehr als nur ein Sänger. Als Michael an einer Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems litt, halfen ihm die Songs durch diese schwere Zeit. Auch Mutter Corina schöpfte durch Kaisers Musik neue Hoffnung, als es ihr psychisch nicht gut ging.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

"Er singt so klar und deutlich. Er steht so souverän auf der Bühne und liefert einfach zweieinhalb Stunden ab", schwärmt die 50-Jährige über ihr Idol.