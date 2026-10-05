Familie gibt 10.000 Euro für Roland Kaiser aus

Wenn Schlager-Fans ihre Leidenschaft ausleben, kennen sie manchmal kein Limit: Eine Familie aus Bayern beweist das eindrucksvoll. Sie hat bereits rund 70 Roland-Kaiser-Konzerte besucht und gibt dafür jedes Jahr locker 10.000 Euro aus.
In der ZDF-Sendung "Terra Xplore" wollte Moderator Leon Windscheid wissen, warum Menschen Schlager so sehr lieben. Dabei traf er auf Corina und ihren Mann, eine Hebamme und ein Versicherungskaufmann, die ihre Begeisterung für den Sänger offen teilen.
"Das sind locker 10.000 Euro", verriet Corina in der Sendung. Eingerechnet sind Tickets, Merchandise, Reisen zu den Konzerten und Hotelübernachtungen. Und das soll noch mehr werden: "Nächstes Jahr wird noch schlimmer, weil das die Arena-Tour ist. Da sind die Tickets fast doppelt so teuer."
Im Wohnzimmer der Familie zeigt sich die Leidenschaft deutlich: Eine Schrankvitrine ist vollgepackt mit Konzertbändchen, Autogrammkarten und Erinnerungsfotos. Auch Sohn Michael (23) und seine Freundin Lea teilen die Begeisterung für den 74-jährigen Schlagerstar.
Für die Familie ist Roland Kaiser mehr als nur ein Sänger. Als Michael an einer Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems litt, halfen ihm die Songs durch diese schwere Zeit. Auch Mutter Corina schöpfte durch Kaisers Musik neue Hoffnung, als es ihr psychisch nicht gut ging.
"Er singt so klar und deutlich. Er steht so souverän auf der Bühne und liefert einfach zweieinhalb Stunden ab", schwärmt die 50-Jährige über ihr Idol.