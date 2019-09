Familie soll 20.000 Euro für Abschiebung zahlen

Eine mongolische Familie, die am 30. August von Wien in ihre Heimat nach Ulan-Bator abgeschoben wurde, soll 19.998,59 Euro zahlen (Symbolbild). Bild: picturedesk.com

Eine mongolische Familie, die fünf Jahre in Bad Aussee lebte, wurde Ende August zurück nach Ulan-Bator geflogen. Jetzt soll sie die Flugkosten selbst übernehmen.