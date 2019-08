Vor 1 ' Familien-Van ging auf A21 lichterloh in Flammen auf

Spektakuläre Szenen am Sonntag auf der A21 in Fahrtrichtung Wien bei Brunn/Gebirge: Ein Pkw fing Feuer.

Spektakuläre Szenen ereigneten sich am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr auf der Wiener Außenringautobahn (A21) in Fahrtrichtung Vösendorf bei Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling): Aus noch unbekannter Ursache fing ein Citroën C8 während der Fahrt zu qualmen an.



Der Lenker reagierte geistesgegenwärtig und stellte das Fahrzeug rechtzeitig am Pannenstreifen ab. Beim Eintreffen der Florianis aus Gießhübl stand der Wagen bereits in Vollbrand, auch auf die angrenzende Lärmschutzwand hatte das Feuer bereits übergegriffen.



Die Feuerwehr begann umgehend unter schwerem Atemschutz zu löschen, hatte den Brand rasch unter Kontrolle.



Auch die Florianis aus Brunn am Gebirge eilten zum Einsatzort, stellten die Wasserversorgung sicher.



Das ausgebrannte Wrack wurde von der Autobahn transportiert, der Lenker blieb unversehrt.



(nit)