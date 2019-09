Familienzuwachs hält Tarek Leitner auf Trab

Gestern (29.9) hing ganz Österreich an den Lippen von Tarek Leitner (47) – war er es doch, der durch die Wahlsendung im ORF führte. Doch davor gab er noch Privates preis.

"In Politik einbringen"

Tarek Leitner frühstückte noch mit Ö3-Talkerin Claudia Stöckl, erzählte Privates. So hält ihn zum Beispiel der neueste Familienzuwachs, ein Pferd, ganz schön auf Trab."Es hat mein Leben schon verändert." Nun beschäftigt er sich mit Gangarten und damit, gutes von schlechtem Stroh zu unterscheiden.Und was hat es damit auf sich, dass er Bundespräsident werden wolle? "Ich bin der Meinung, wir sollten uns alle in die Politik einbringen."