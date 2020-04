Fangen USA Lieferungen anderer Länder ab?

Hohe französische und kanadische Beamte berichten, dass Vertreter der USA Bestellungen anderer Länder auf Rollfeldern in China abfangen.

Medizinische Hilfsgüter wie Schutzkleidung oder vor allem Beatmungsgeräte sind aufgrund der weltweiten Coronavirus-Pandemie knapp. Das hat schon in den vergangenen Wochen zu einigen Eklats geführt. So haben etwa Polen und Tschechien für Italien bestimmte Hilfslieferungen abgefangen und an eigene Spitäler verteilt.Auch die USA sollen von anderen Ländern bestellte Lieferungen medizinischer Güter auf Rollfeldern in China abfangen und hohe Bargeldsummen dafür bieten. Das berichten zumindest hohe französische und kanadische Beamte.So sagte Renaud Muselier, Präsident der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur in Frankreich, für Frankreich bestimmte Maskenlieferungen seien von US-Vertretern aufgekauft worden. So wurde der dreifache Preis für die Sendung bezahlt, die Masken seien nun weg. Frankreich hatte zuletzt eine Milliarde Masken bestellt – unter anderem aus China.In China gebe es "eine Schlammschlacht auf allen Ebenen", sagte der Präsident des Exekutivrats der französischen Mittelmeerinsel Korsika, Gilles Simeoni, der Nachrichtenplattform "Franceinfo". Er warf der chinesischen Regierung vor, Bestellungen wegen Anfragen anderer Staaten zu konfiszieren. Auch seine Region habe Masken bestellt, er hoffe, dass ein erster Teil der Lieferung in dieser Woche ankomme.