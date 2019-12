Fans drohen Polizei nach Razzia bei RAF und Bonez

Die Polizeikontrollen nach dem Konzert in München von Bonez MC und RAF Camora ziehen weiter Wellen. Die Beamten mussten Konsequenzen ziehen.

Polizei zeigt Hassposter an

Nach der Show in München stürmten 170 Polizisten den Backstage-Bereich der Rapper. Der Hamburger Bonez MC und sein Kollege Maxwell wurden kurzzeitig festgenommen, aber noch am selben Abend wieder entlassen. Das reichte der Polizei jedoch, um den Groll der Fans auf sich zu ziehen.Auf Instagram hagelte es wüste Beschimpfungen seitens der Rap-Anhänger. "Unter anderem wurden wir mit 'Wir stechen euch ab, ihr Scheißbullen' bedroht", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Vorsorglich wurde die Kommentarfunktion abgeschaltet.Weiters erklärte der Sprecher, dass das Internet kein Rechtsfreier Raum sei. Man würde alle Äußerungen strafrechtlich prüfen und auch zur Anzeige bringen.Am Samstagabend sorgten die Fans in Graz ebenfalls für einen kleinen Skandal. Während der Show riefen sie Bonez MC "A.C.A.B" entgegen. Eine Abkürzung für "All Cops are Bastards".