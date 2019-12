Fans sauer: "Loredana ließ uns stundenlang warten"

Stundenlang mussten Fans am Samstag auf den Auftritt der Rapperin aus der Schweiz in Linz warten. Vor und danach herrschte laut Besuchern Chaos.

Teenies mussten vor Konzertbeginn heim

Während die Fans warteten, postete die Sängerin laut Besuchern in einer Story auf Instagram, dass sie noch nicht weiß, welche Schuhe sie tragen soll.

Chaos an der Garderobe

Leute warteten, Rapperin machte Insta-Story

Auftritt im Empire abgesagt

"So was hab' ich überhaupt noch nie erlebt. Das war die ärgste Fan-Abzocke die ich bisher erlebt hab'", meldete sich ein Fan bei. Am Samstag fand im Linzer Design Center das Konzert der Deutsch-Rapperin Loredana statt.Der Auftritt der gebürtigen Schweizerin war für 23 Uhr geplant, auf der Bühne stand die Rapperin aber tatsächlich erst um halb zwei Uhr früh. Zweieinhalb Stunden ließ sie ihre Fans warten."Beim Konzert waren überwiegend Teenies, teilweise noch unter 18 Jahre. Manche von ihnen konnten den Auftritt von Loredana nicht mal mehr sehen, weil ihre Eltern sie noch vorher abholten. Manchen war das lange Stehen einfach zu viel und fuhren heim", erzählt ein Fan, der sich beimeldete und der 35 Euro für das Ticket bezahlt hatte.Nicht der einzige Kritikpunkt am Loredana-Konzert. Auch beim Einlass musste man lange anstehen. Gut drei Stunden mussten die Fans teilweise in der Kälte draußen warten bis sie rein durften, um an der Garderobe gegen ein Kleidermarkerl um zwei Euro ihre Jacke abgeben zu können."Problem war, dass an der Garderobe nur zwei Leute standen, die mit den vielen Leuten offenbar überfordert waren", so Sebastian D. gegenüberDoch trotz organisierter Garderobe soll das Jacke aushändigen nach dem Konzert in einem ziemlichen Chaos geendet haben. Viele Kleidungsstücke sollen falsch ausgegeben worden sein, manche Fans wollten nicht so lange anstehen und sollen sich daraufhin die Jacke dann einfach selbst geholt haben.Ein Post der 24-Jährigen setzte dem Ganzen aber noch die Krone auf. Während die Leute mehrere Stunden auf ihren Auftritt warteten – ein DJ sollte inzwischen gute Stimmung machen, erntete aber nur zahlreiche Stinkefinger und Beschwerden – überlegte die Rapperin in ihrer Instagram-Story noch, welche Schuhe sie anziehen soll."Einfach unpackbar, noch dazu, wo der Auftritt nur 20 Minuten gedauert hat. Die Show: Voll-Playback, keine Zugabe, keine Interaktion mit dem Publikum, kein nix", zeigt sich D. von der Show enttäuscht.Loredana hätte einen Tag zuvor auch im Empire St. Martin auftreten sollen, wie Andreas Leitner vom Empire gegenüberbestätigt. Geplant war eine Clubshhow (maximal 30 Minuten). Zum Auftritt kam es aber nicht."Wir hatten bereits mit der Werbung gestartet und Tickets verkauft. Dann hieß es wir müssen die Werbung zurückziehen. Alle geplanten Clubshows werden abgesagt. Wir mussten 400 Leuten ihre Tickets zurückerstatten. Die Verärgerung war natürlich groß", so Leitner.