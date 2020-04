Fans wollen Palmen-Promi Obert bei "Let's Dance"

Bei "Promis unter Palmen" ist Claudia Obert bereits rausgesegelt. Ihre Fans tippen sich für ihr Comeback die Finger wund. RTL hat ein offenes Ohr.

Na Prost! Kaum ist Champagner-Fee Claudia Obert bei einem Trash-Format draußen, soll sie in die nächste TV-Show. Fans der Geschäftsfrau mit Hang zu Reality-Sendungen sind noch immer empört, dass sie auf ihre wöchentliche Dosis Obert verzichten müssen. Die 55-Jährige warf selbst das Handtuch und machte sich vom Acker.Es könnte allerdings ein Wiedersehen bei "Let's Dance" geben. Dieses Jahr hat sie ihre Chance verpasst, doch das Rätseln um die Kandidaten für 2021 ist schon im Gange. Und Obert ist die erste Prominente, derer Namen immer wieder auftaucht.Auf Twitter verlangen ihre Fans so lautstark nach einem TV-Comeback auf dem Tanzparkett, dass sogar schon der offizielle Twitter-Account von RTL reagiert hat:Auf der Tanzfläche sind in der aktuellen Staffel nur noch sechs Kandidaten. Für die umstrittenste Kandidatin Laura Müller wird die Luft dünn. Wenn es aber nach den Heute-Lesern geht, hat sie nichts zu befürchten: