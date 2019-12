DVDs des neuen Drogen-Dramas "Fariña" gewinnen

"Heute.at" verlost 2 DVDs der spanischen Drogen-Serie "Fariña - Cocaine Cost".

"Fariña" heißt "Mehl" und bezeichnet Kokain. Wie der galizische Fischer Sito Minanco vom armen Schmuggler zum mächtigen Drogenbaron wurde, erzählt diese auf Tatsachen beruhende spanische Serie.Die Geschichte beruht auf dem gleichnamigen Sachbuch des Journalisten Nacho Carretero. Die im spanischen Original zehnteilige Serie (Bambu Producciones) spielt im Galicien der 80er Jahre und überspannt einen Zeitraum von zehn Jahren. In der deutschen Fassung sind es 14 Episoden.Das vielschichtige Drogen-Drama über den Aufstieg und Fall des charismatischen galizischen Narco hat in diesem Jahr drei Feroz Awards gewonnen, u.a. in der Kategorie „Beste Serie" und „Bester Hauptdarsteller". Die Feroz Awards gelten als spanisches Pendant zu den Golden Globes."Heute.at" verlost 2 DVD-Sets der kompletten 1. Staffel von "Fariña".