Faßmann: Prüfungen an Unis finden digital statt

Bildungsminister Heinz Faßmann informierte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz darüber, wie es an den österreichischen Universitäten weitergehen wird. Prüfungen, egal ob mündlich oder schriftlich, werden über digitale Kanäle abgehalten.

Die ÖH hatte zuletzt neue Corona-Regeln gefordert, nachdem eine Studie deutliche Mängel in der Fernlehre gezeigt hat, "Heute" berichtete. Das Vorsitzteam forderte Verbesserungen. Auch sollen die Studiengebühren für dieses Semester rückerstattet werden.Dem erteilte der Minister eine Absage. Um finanziellen Druck zu nehmen, bleibt aber der Anspruch auf Studienbeihilfe aufrecht, sowie die Fristen für Studienbeihilfe und Familienbeihilfe verlängert. "Solange Lehre durchgeführt wird, kann man nicht von verlorenem Semester sprechen", meinte Faßmann.Prüfungen finden über digitale Kanäle statt. Mündliche Prüfungen sollen via Skype- oder Zoom-Calls abgehalten werden. Schriftliche Prüfungen werden ebenfalls digital ablaufen. Schummeln soll aufgrund von Zeitlimits nicht möglich sein.Große Abschlussprüfungen sollen gegen Ende des Sommersemester mit kleinen Kommissionen in möglichst großen Räumen stattfinden.Der Lehrbetrieb wird weiterhin via Distance Learning aufrecht erhalten. Für Präsenzlehre, wie etwa Laborübungen werden die Universitäten eigene Versionen ausarbeiten. Mit Feldstudien im Ausland aber müssen Studierende noch warten.