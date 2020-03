Fast 6.000 Österreicher an Corona erkrankt

Die Zahl der Corona-Infizierten in Österreich ist auch in der Nacht auf Donnerstag weiter gestiegen. Mittlerweile gibt es bereits knapp 6.000 Fälle im Land.

Wie das Gesundheitsministerium am Vormittag mitteilt, ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Land am Donnerstag erneut gewachsen.Demnach sind derzeit 5.888 Personen (Stand 8.00 Uhr) mit dem Virus infiziert, 90 Kranke liegen auf der Intensivstation, mittlerweile wurden knapp 36.000 Tests durchgeführt.Die meisten Infizierten wurden dem Ministerium erneut aus Tirol gemeldet. Hier sind bereits 1.460 Menschen an dem Virus erkrankt.In Oberösterreich leiden 1.024, in Niederösterreich 799, in Wien 735 und in Salzburg 588 Personen an Corona. In der Steiermark gibt es aktuell 633, in Vorarlberg 422, in Kärnten 168 und im Burgenland 89 Corona-Fälle.Auch die Zahl der Todesfälle ist in den letzten Tagen rasant gestiegen. Mittlerweile sind bereits 42 Personen in Österreich an Corona verstorben.