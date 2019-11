Fast alle E-Scooter fahren nun auch im Winter

Anders als im Vorjahr werden die Mietroller in Wien heuer nicht in die Winterpause geschickt. Die großen Anbieter lassen ihre Gefährte auf der Straße.

Diese Roller fahren

Eine Hintertür bleibt aber offen: Bei sehr schlechtem Wetter, wie z.B. starkem Schneefall, wollen die Anbieter die Anmietung per App sperren. Man kann dann nicht mit den Scootern fahren.Folgende Verleiher machen ihre Gefährte derzeit winterfit: Lime lässt seine 1.500 E-Roller auf der Straße stehen. Auch die 1.500 Tier-Scooter können in der kalten Jahreszeit ausgeliehen werden.Circ (vormals Flash) lässt die Flotte ebenfalls im Winter in Betrieb, und auch mit Kiwi kann geflitzt werden. Die restlichen fünf Anbieter haben sich noch nicht festgelegt.