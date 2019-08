Vor 8 ' Fast-Bayer Sané wird von ÖSV-Arzt am Knie operiert

Leroy Sane Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

Pep Guardiola und Manchester City setzen bei Leroy Sané auf rot-weiß-rotes Know-How. Der Bayern-Wunschspieler wird in Innsbruck am verletzten Kreuzband operiert.

Üblicherweise setzt man bei Manchester auf ein Ärzteteam aus Barcelona, Sané wird aber in Tirol wieder zusammengeflickt. Rund ein halbes Jahr wird der 23-Jährige nach der Operation ausfallen.



Im Supercup gegen Liverpool riss sich der DFB-Nationalspieler das vordere Kreuzband im linken Knie an. Nach mehreren Untersuchungen war klar: Sané muss unter's Messer! Knie-Experte Dr. Christian Fink wird den Eingriff vornehmen, er operierte auch die Bayern-Stars Corentin Tolisso und Lucas Hernandez.







Nicht nur für Manchester ein Schock, sondern auch für die Bayern, die den Flügelspieler um 100 Millionen Euro verpflichten wollten. An seiner Stelle liehen sich die Münchner Ivan Perisic von Inter Mailand aus.



Ein Transfer im Winter wäre eine Option, der Deal ist aber in der Schwebe. (pip)