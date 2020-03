Fastfood Menü mit Folgen – Karte und Geld weg

Mehrere tausend Euro kostete eine Frau aus Wienerherberg jetzt ein Fastfood-Menü. Ihr wurde dabei die Bankomatkarte gestohlen, die Diebe behoben den Maximalbetrag.

Unerwartet teuer wurde ein Mittagessen in einem Fastfood- Lokal in Schwechat: Nach dem Mittagessen in einem Schnellrestaurant bemerkte eine Frau aus Wienerherberg (Bezirk Bruck an der Leitha) nicht sofort, dass ihre Bankomatkarte nicht in der Geldtasche war. Das hatte schlimme Folgen für sie.Erst nach und nach wurde das Ausmaß des entstandenen Schadens klar. Als der Wienerherbergerin der Verlust der Karte auffiel und per Online Banking ihren Kontostand überprüfte, bemerkte sie sofort nicht von ihr getätigte Bargeldbehebungen. Sie sperrte sogleich die Karte. Aber da Behebungen in Fremdbanken nicht sofort am Konto aufscheinen, war das Ausmaß des Schlammassels zu der Zeit noch nicht ersichtlich, berichten die "NÖN".Der Dieb dürfte beim Bezahlvorgang im Schnellrestaurant den Pin-Code aufgeschnappt haben und hob daraufhin mehrere Male innerhalb kürzester Zeit Geld vom Konto, bis keines mehr drauf war. Es kam zu einem Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.