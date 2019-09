Fast jeder 5. Wiener gibt halben Lohn für Miete aus

Wie leistbar ist wohnen? Laut einer Umfrage von ImmobilienScout24 geben 43 % der Wiener bereits über 40 % ihres Gehalts für Warmmiete aus. 18 % sogar die Hälfte oder mehr!

Wien gehört zu den lebenswertesten Städten weltweit und belegt im Economist und Mercer Ranking Platz 1. In Wien lässt es sich nicht nur gut leben, sondern auch gut wohnen. Davon sind 90 Prozent der Wiener überzeugt. Die österreichische Hauptstadt wird zudem oft als Mieterparadies vor allem im Vergleich zur deutschen Hauptstadt Berlin gepriesen. Aber Wien und Berlin unterscheiden sich in der Wahrnehmung ihrer Bewohner kaum. Das ist das überraschende Ergebnis der aktuellen Innofact Umfrage "Mieterglück Wien – Berlin" für ImmobilienScout24. 43 Prozent der Wiener geben mehr als 40 Prozent Ihres monatlichen Haushalts-Nettoeinkommens für das Wohnen aus, in Berlin trifft das auf 41 Prozent der Befragten zu.Wien ist nach Berlin die zweitgrößte Metropole im deutschsprachigen Raum und wächst kontinuierlich. Im Jahre 2027 wird die Zwei-Millionen-Grenze erreicht sein. Aber kann man sich das Wohnen in einer derart beliebten Stadt überhaupt noch leisten?Laut der ImmobilienScout24-Umfrage scheiden sich hier die Geister. Jeder Dritte stimmt der Aussage zu, dass man in Wien noch günstig wohnen kann, aber beachtliche 35 Prozent der Befragten geben an, dass leistbares Wohnen in Wien nicht oder eher nicht möglich ist. Gemessen am Anteil, den die Warmmiete am monatlichen Nettoeinkommen des gesamten Haushalts frisst, wird die Skepsis deutlich: 43 Prozent der Wiener geben mehr als 40 Prozent des Haushalts-Nettoeinkommens für das Wohnen aus, 18 Prozent sogar mehr als 50 Prozent. Bei den Berlinern stellt sich die Situation ähnlich dar: 41 Prozent müssen mehr als 40 Prozent des monatlich verfügbaren Betrages für die Wohnung reservieren, bei 15 Prozent ist es mehr als die Hälfte des Haushalts-Nettoeinkommens.Worauf verzichten die Bewohner der ehemaligen Kaiserhauptstadt Wien, wenn sie dafür weniger für ihre Behausung bezahlen müssen? Immerhin 30 Prozent wären offen dafür, in eine kleinere Wohnung zu ziehen oder sind auch bereit, Abstriche bei der Ausstattung der Wohnung machen. Beim Umzug in einen anderen Stadtteil sind die Wiener wenig flexibel, nur 15 Prozent würde für die Ersparnis bei der Monatsmiete in einer anderen Gegend wohnen wollen.ImmobilienScout24 hat 4.600 Angebote von neuen und gebrauchten Mietwohnungen ausgewertet. Derzeit liegen in Wien die Angebote für gebrauchte Mietwohnungen von rund 70 Quadratmeter bei durchschnittlich 13,70 Euro pro Quadratmeter. Für eine Neubauwohnung müssen Interessenten im Schnitt mit 15 Euro pro Quadratmeter rechnen.Wien ist Touristenmagnet. In den vergangenen zehn Jahren steigerte sich die Zahl der Gästeübernachtungen in Wien um 61 Prozent von rund zehn Millionen im Jahr 2008 auf knapp 16,5 Millionen im Jahr 2018. Der Wohlfühlfaktor stimmt auch für die Bewohner der Stadt: Satte 90 Prozent der Wienerinnen und Wiener sind mit ihrer Wohnsituation glücklich, jeder fünfte Befragte ist sogar sehr glücklich mit Lage und Ausstattung der Immobilie sowie der Miethöhe. Aber auch 85 Prozent der Berliner sind weitgehend zufrieden mit ihrer derzeitigen Wohnsituation.