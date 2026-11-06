i Erholsamer Mittagsschlaf pixabay.com RKI-Studie zum Schlaf Fast jeder Zweite legt sich mittags hin Mittagsschlaf ist in Deutschland weit verbreitet. Doch wer zu lange schläft, tut sich laut Experten keinen Gefallen. Von Technik Heute 06.11.2026, 15:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein kurzer Powernap nach dem Mittagessen kann wahre Wunder wirken. Wie eine repräsentative Befragung des Robert Koch-Instituts (RKI) nun zeigt, hält fast jeder zweite Erwachsene in Deutschland mindestens einmal pro Woche einen Mittagsschlaf.

Von rund 8.000 befragten Personen gaben 45 Prozent an, sich in den vergangenen vier Wochen mindestens einmal wöchentlich hingelegt zu haben. Frauen liegen mit 47 Prozent leicht vor den Männern mit 44 Prozent.

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Ein kurzer Mittagsschlaf von unter 60 Minuten wirkt sich positiv aus, wie es beim Spiegel unter Berufung auf das RKI heißt. Menschen fühlen sich danach weniger müde und leistungsfähiger.

Vorsicht bei zu langem Schlaf

Doch Vorsicht: Ein Viertel jener, die regelmäßig Mittagsschlaf halten, schlummert 60 Minuten oder länger. Ein so langer Mittagsschlaf ist laut RKI allerdings mit einem erhöhten Risiko für Stoffwechselstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz und Depressionen verbunden.

Dabei handelt es sich jedoch um einen statistischen, nicht um einen ursächlichen Zusammenhang. Die Befragung zeigt also nicht, dass der lange Schlaf die Krankheiten auslöst. Es kann beispielsweise auch sein, dass Menschen mit mehr Grunderkrankungen ein höheres Schlafbedürfnis haben.

Wie viel Schlaf brauchen wir?

Im Schnitt schlafen Erwachsene in Deutschland 7 Stunden und 26 Minuten pro Nacht. Unter der Woche sind es etwa 7 Stunden und 15 Minuten, am Wochenende hingegen 7 Stunden und 53 Minuten.

Die Bilder des Tages i ?

Nach Empfehlung vieler Schlafmediziner sollten Erwachsene sieben bis neun Stunden pro Nacht schlafen, ab 65 Jahren sieben bis acht Stunden. Der individuell benötigte Schlaf fällt allerdings sehr unterschiedlich aus.