i Digitale Erde und Datennetzwerk pixabay.com Tech-Skandal in den USA FBI ermittelt: Huang-Affäre erschüttert Nvidia Der Nvidia-Chef soll auf eine chinesische Spionin hereingefallen sein. Jetzt ermittelt das FBI - Trump stellt sich hinter den Tech-Milliardär. Von Technik Heute 11.11.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das FBI hat sich in die Ermittlungen zur Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin eingeschaltet. Das gab US-Präsident Donald Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus bekannt. Welche Rolle die US-Bundespolizei genau spielt, ließ Trump offen.

Trump stellte sich dabei hinter den 63-jährigen Tech-Milliardär. Huang habe beteuert, keine Ahnung gehabt zu haben, dass die Frau eine Spionin sein könnte. "Er sagte, dass er keine Ahnung gehabt habe, dass sie eine Spionin war, und ich glaube ihm das wirklich", so Trump. Bereits zuvor hatte er Huang als "feinen Menschen" bezeichnet.

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Wie t3n berichtet, wirft die Affäre ein Schlaglicht auf Huangs zentrale Rolle bei Nvidia. Rund 60 Manager berichten direkt an den Firmenchef, der das Unternehmen seit 33 Jahren führt. Einen Kronprinzen oder Nachfolger gibt es nicht.

Nvidia ohne Huang kaum denkbar

Anders als Meta-Chef Mark Zuckerberg besitzt Huang keine Mehrstimmrechtsaktien, die ihn schützen würden. Er hält etwa 3,6 Prozent der Nvidia-Aktien. Bei einer Eskalation der Vorwürfe könnten Großanleger wie Vanguard oder BlackRock sowie der Verwaltungsrat ihn theoretisch abberufen.

Die Nvidia-Aktie gab nach Bekanntwerden der Affäre deutlich nach. Experten sehen in einem möglichen Rücktritt Huangs ein erhebliches Risiko für den Chipkonzern, der im Zuge des KI-Booms zu einem der weltweit wertvollsten Unternehmen aufgestiegen ist.

Wer könnte übernehmen?

Sollte Huang zum Rücktritt gezwungen werden, gelten laut US-Branchenexperten vor allem zwei Namen als mögliche Nachfolger: Finanzchefin Colette Kress, die seit 2013 im Unternehmen ist, und Ian Buck, der das KI-Geschäft leitet und als Miterfinder der Programmierplattform Cuda gilt.

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Vorerst hält der Nvidia-Verwaltungsrat an Huang fest. Man habe weiterhin Vertrauen zu ihm und seinem Führungsteam, hieß es bei der Einleitung einer internen Untersuchung.