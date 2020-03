Fehlalarm! Mann testete Nebelmaschine in Wohnung

Die Corona-Langeweile treibt seltsame Blüten: Ein Purkersdorfer testete in seiner Wohnung eine Nebelmaschine, löste so einen unnötigen Großeinsatz aus.

Dichter Rauch qualmte am Samstag aus einer Wohnung in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land), Nachbarn alarmierten deshalb die Feuerwehr. Die Alarmzentrale gab erhöhte Warnstufe (B2) aus und die Purkersdorfer Florianis rückten mit gleich fünf Fahrzeugen zum vermeintlichen Zimmerbrand aus.Wie sich herausstellte, gab es dann allerdings gar nichts zu löschen. Einem Bewohner der Wohnhausanlage war offenbar derartig langweilig gewesen, dass er kurzerhand eine neue Nebelmaschine in seiner Wohnung ausprobiert hatte.Die Feuerwehr hatte er vorab freilich nicht über sein Projekt informiert. "Wir möchte darauf hinweisen, wie unverantwortlich so ein Verhalten ist", mahnten die Florianis nach dem sinnlosen Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort und nahm das Ganze auf.