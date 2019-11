Feiertags-Wochenende wird trocken und teils sonnig

Allerheiligen und Allerseelen sind in NÖ traditionell eher feucht und kalt. Heuer verzieht sich der Nebel im Tagesverlauf, die Sonne kommt durch.

Zu Allerheiligen (Freitag, 1. November) lösen sich die Nebel- und Hochnebelfelder bereits am Vormittag auf, es scheint verbreitet die Sonne. Aber nicht dauerhaft, denn: Bereits am Nachmittag ziehen hohe, dünne Wolken durch, der Wind wird stärker und weht teils auch lebhaft. Frühtemperaturen: minus 4 bis plus 5 Grad, Höchstwerte: 6 bis 12 Grad.Zu Allerseelen (Samstag, 2. November) wird es schon etwas bedeckter, am Vormittag ist es teils trüb, teils bewölkt. Im Tagesverlauf kommt aber doch noch die Sonne durch, der Wind weht schwach. Frühtemperaturen: minus 1 bis plus 6 Grad, Höchstwerte: 9 bis 14 Grad. Am Alpennordrand wird es zudem föhnig bei Temperaturen von bis zu 18 Grad.Am Sonntag wird es wechselhaft, bis zum Abend wechselt sich die Sonne mit dichten Wolken ab. Am Alpennordrand kann es auch regnen. Der Wind weht lebhaft bei Frühtemperaturen zwischen 4 und 11 Grad sowie Tageshöchstwerten von 13 bis 19 Grad Celsius.