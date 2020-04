Felicity Huffmans Tochter darf an Top-Uni studieren

Huffmann wollte ihrer Tochter mit gefälschten Ergebnissen einen Studienplatz verschaffen und musste dafür sitzen. Inzwischen hat's die Tochter ganz legal an die Uni geschafft.

Skandal bringt Huffman ins Gefängnis

Huffmann-Tochter studiert an Top-Uni

Sofia Grace Macy (19), Tochter des US-Schauspielerpaares Felicity Huffman (57) und William H. Macy (70), hat die Aufnahmeprüfung an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh geschafft. Wie das " People "-Magazin berichtet, wird sie an der renommierten Universität Schauspiel studieren, um zwar in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten, aber dabei hoffentlich nicht die Fehler ihrer berühmten Mutter begehen.Im vergangenen Jahr musste der "Desperate Housewives"-Star hinter Gitter , nachdem sie versucht hatte, ihrer Tochter für 15.00o Dollar mit gefälschten Ergebnissen einen Studienplatz zu sichern. Nachdem der Skandal aufflog, bekannte sich Felicity Huffman schuldig und betonte ausdrücklich, dass weder ihre Tochter noch ihr Ehemann von der Straftat gewusst hätten."Ich übernehme die volle Verantwortung", gestand Huffman in einem Statement, das dem US-Magazin "People" vorliegt. "Ich bereue meine Tat zutiefst und werde die Konsequenzen dafür tragen." Ihre Einsicht und Reue zahlten sich aus: Schon nach elf Tagen durfte die Schauspielerin im vergangenen Oktober das Gefängnis wieder verlassen Inzwischen hat Sofia den Aufnahmetest ganz legal nachgeholt und zur großen Freude ihrer Familie bestanden. "Felicity ist so stolz darüber, wie Sofia das vergangene Jahr gemeistert hat", berichtet ein Insider dem Magazin. "Es war eine schmerzhafte, herausfordernde Zeit, aber sie hat es mit Bravour und Größe durchgestanden."