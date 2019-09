Nach Balkon-Sturz bangt RTL um GZSZ-Star Felix

Felix van Deventer wurde Zweiter im Dschungelcamp und erst kürzlich Papa. Am Wochenende stürzte er von einem Balkon 4 Meter in die Tiefe.

Der 23-Jährige ist GZSZ-Fans seit vier Jahren als Jonas Seefeld ein Begriff. Als Dschungelcamp-Zweiter verpasste er 2019 hinter Evelyn Burdecki knapp den Sieg. Im Dschungelcamp freute sich Felix auf die bevorstehende Geburt seines Kindes, inzwischen ist Söhnchen Noah auf der Welt.



Doch das Glück hielt nicht lange. Seit dem Wochenende ist Felix im Spital. Am Freitag stürzte er vom Balkon, fiel vier Meter in die Tiefe und brach sich laut eigener Aussage einen Teil der Wirbelsäule. "Es hätte viel schlimmer ausgehen können ...", wandte er sich per Insta-Story anfangs noch optimistisch an seine Fans.



Später postete Felix ein Foto von sich im Rollstuhl, er liegt in einem Berliner Spital. Gelähmt dürfte Felix nicht sein, kann aber nur unter großen Schmerzen gehen, weshalb er auf das Hilfsmittel zurückgreifen muss. Wäre der Bruch nur 1,5 Zentimeter weiter links gewesen, wäre Felix jetzt wahrscheinlich gelähmt, wie RTL in einem Statement klarstellte.







RTL betont auch, dass beim Sturz kein Alkohol im Spiel war. Trotzdem bangt der Sender um seinen Star, denn der Dreh für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" muss weitergehen und Felix fällt sicher länger aus. Der Sender will abwarten, denn momentan scheint noch nicht festzustehen, wie lang die Heilung dauert.



(lam)