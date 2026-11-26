i Kosmischer Sternenhimmel pixabay.com Weltraum-Sensation Fernster Quasar im Universum entdeckt Ein Weltraumteleskop hat den bisher am weitesten entfernten Quasar nachgewiesen. Sein Licht stammt aus der Frühzeit des Kosmos. Von Technik Heute 26.11.2026, 17:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Zentrum einer fernen Galaxie leuchtet ein Quasar, dessen Licht unvorstellbar lange zu uns unterwegs war. Der Quasar mit der Bezeichnung J1504+6252 ist das am weitesten entfernte Objekt dieser Art, das je entdeckt wurde.

Die Strahlung stammt aus einer Zeit, als das Universum erst 630 Millionen Jahre alt war. Zum Vergleich: Heute ist der Kosmos etwa 13,8 Milliarden Jahre alt. Das Schwarze Loch im Zentrum des Quasars besitzt bereits eine Masse von 360 Millionen Sonnen.

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Wie Der Spiegel berichtet, hat ein internationales Forscherteam um Julien Wolf vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg die Entdeckung gemacht. Sie veröffentlichten ihre Erkenntnisse im Fachmagazin "Astronomy & Astrophysics".

Teleskop der ESA machte Fund möglich

Das Weltraumteleskop Euclid der Europäischen Weltraumagentur ESA ermöglichte den Rekord. Es wurde 2023 ins All gebracht. Die Forscher gaben dem Quasar den Namen Dun Aonghasa, nach einer prähistorischen Festung auf den Klippen der irischen Insel Inis Mor.

Die sogenannte Rotverschiebung des Quasars liegt bei 8,13. Damit ist er der erste Quasar mit einem Wert über 8. Der bisherige Rekordhalter wurde erst im Juli entdeckt und erreichte einen Wert von 7,7.

Rätsel um schnelles Wachstum

Die Wissenschaftler rätseln, wie das Schwarze Loch so kurz nach dem Urknall bereits so massereich werden konnte. Eine Theorie besagt, dass ein Teil einer Materiewolke direkt zu einem Schwarzen Loch kollabiert sein könnte.

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Um den Quasar genau zu vermessen, kamen neben Euclid auch das Keck-Observatorium auf Hawaii sowie die Weltraumteleskope Hubble und Webb zum Einsatz.