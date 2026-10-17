240.000-Euro-Ferrari steckt in einer engen Gasse fest

Was für eine peinliche Situation: In der spanischen Stadt Sevilla steckte ein Ferrari Roma Spider in einer engen Gasse fest. Der Fahrer des Luxus-Sportwagens kam beim Abbiegen kaum voran.
Zentimeter für Zentimeter musste der Lenker seinen mehr als 300.000 Euro teuren Boliden an den Hauswänden vorbeimanövrieren. Die 620 PS des Fahrzeugs halfen ihm dabei wenig.
Wie n-tv.de berichtet, eilte ein hilfsbereiter Passant dem Ferrari-Fahrer zur Hilfe. Er gab ihm Anweisungen, damit der Sportwagen unbeschadet aus der misslichen Lage kam.
Die engen Gassen in der Altstadt von Sevilla sind für ihre verwinkelten Durchfahrten bekannt.
Mit einem breiten Sportwagen wie dem Ferrari Roma Spider wird die Fahrt dort schnell zum Abenteuer – wie dieses Video eindrucksvoll zeigt.