i Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer haben sich getrennt. Mehr als 15 Jahre gingen sie zusammen durchs Leben. IMAGO / Sven Simon Erster Auftritt als Single Veronica Ferres nach Trennung: "Mir geht's sehr ... " Nach der Trennung von Carsten Maschmeyer zeigte sich Veronica Ferres beim NFL-Spiel in München. Sie kam mit ihrer Tochter Lilly Krug. Von Heute Entertainment 16.11.2026, 14:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schauspielerin Veronica Ferres (61) besuchte am Sonntag gemeinsam mit ihrer Tochter Lilly Krug (25) das NFL-Spiel zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots in der Münchner Allianz Arena. Der Auftritt kommt nur wenige Tage, nachdem Fotos ihres Noch-Ehemanns Carsten Maschmeyer (67) mit einem jungen Model aufgetaucht waren.

In schwarzer Lederhose, Fransenmantel und lässiger Sonnenbrille zeigte sich Ferres bestens gelaunt vor der Arena. Von RTL gefragt, wie es ihr gehe, antwortete die Schauspielerin freundlich, aber knapp: "Mir geht's sehr gut, vielen Dank."

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Erst Ende August hatten Ferres und Maschmeyer nach zwölf Jahren Ehe ihre Trennung öffentlich gemacht, nach Angaben von BILD. Die Entscheidung, künftig getrennte Wege zu gehen, sei bereits vor längerer Zeit und in Freundschaft gefallen. Als Grund nannten beide ihre zeitintensiven Jobs und die damit verbundenen häufigen Reisen.

Aus Liebe wurde Freundschaft

In einer gemeinsamen Erklärung hieß es: "Mit der Zeit ist aus unserer Liebe eine tiefe, vertrauensvolle Freundschaft entstanden." Ob die neuen Bilder ihres Noch-Ehemanns mit Model Anouchka Lou (30) sie getroffen haben, ließ sich Ferres nicht entlocken. Kurz nach dem Auftauchen der Fotos hatte sie lediglich erklärt: "Kein Kommentar."

Beim Football-Spektakel in München mischte sich Ferres unter die prominenten Gäste. Auch Elyas MBarek (44), Caro Daur (31) und Cathy Hummels (38) waren dabei.

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Ferres schwärmt auf Instagram

Der NFL-Nachmittag scheint der Schauspielerin jedenfalls richtig gutgetan zu haben. Auf Instagram schwärmte Ferres begeistert: "Was für ein Nachmittag in München! So eine tolle Stimmung und so viel Begeisterung. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, heute beim NFL-Game dabei zu sein!"