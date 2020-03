Fesselkünstler aus Amstetten heute im TV

Die japanische Seilkunst "Nawagee" wird in Viehdorf bei Amstetten großgeschrieben. Jede Woche treffen sich die Mitglieder im Clublokal und üben neue Knoten und Fesselformen.

Gerald und Sabine, beide Experten in der Kunst des Fesselns, sind zwei Gründungsmitglieder und auch schon lange privat ein Paar. Gerald fesselt heute Renee, die extra aus Salzburg angereist ist. "Beim Fesseln kann sie sich fallen lassen. Renee beschreibt es als Gefühl des Fliegens. Sie kommt in eine Art Trance. Mehrere Minuten lang baumelt Renee von der Decke", heißt es in einer Ankündigung seitens von ATV.Nebenan führt in der heutigen TV-Sendung Sabine eine junge Frau in die Kunst des Selfbondage ein. Eine wichtige Regel dabei: Nie alleine zu Hause nachmachen. "Das Unpraktische ist, man muss alles selber machen. Beim Selfbondage fehlt einfach die Emotion, es fehlt die Nähe", meint Sabine.Im Rahmen der Sendung "Die Vereinskaiser" sind Gerald und Sabine heute um 21.20 Uhr auf ATV zu sehen.