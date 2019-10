Vegetarier-Fest – diese Bilder gehen allen unter die Haut

Zum Fest der neun Kaisergötter in Thailand durchstechen sich Gläubige ihre Haut mit Metallstäben und anderen Gegenständen als Zeichen ihrer Unverwundbarkeit.

Tausende Menschen feiern jedes Jahr – heuer zwischen 28. September und 7. Oktober – in Phuket das Fest der neun Kaisergötter. Die Bilder davonsind nichts für schwache Nerven.Zahlreiche Teilnehmer rammen sich die irrsten Gegenstände durch die Wange und tragen diese Piercings voller Stolz vor sich her. Lange, spitze Nadeln sind dabei quasi die Einsteigerkategorie.Echte Profis tragen Schwerter, Scharfschützengewehre, Tennisschläger und sogar Fahrräder als Piercing vor sich her. Durch diese bizarren Aktionen wollen sie ihre vermeintliche Unverwundbarkeit unter Beweis stellen.Es gibt aber auch noch andere Proben, die mitunter auch tödlich enden können. 2017 kam ein Guru ums Leben, als er sich, um seine Kräfte zu demonstrieren, in einem riesigen Wok kochen ließ Obwohl das Festival auf der einen Seite ziemlich blutig abläuft, wird während der gesamten Dauer gefastet und auf den Genuss von Fleisch, Fisch, Milch und Eiern überhaupt verzichtet.Der Brauch hat seinen Ursprung im Daoismus. Kurioser Weise wird das Fest der neun Kaisergötter von chinesisch-stämmigen Menschen in Malaysia, Singapur und Thailand gefeiert. In China selbst ist es in dieser Form unbekannt.