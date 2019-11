Festnahme nach Journalisten-Mord in Malta

Im Fall der im Oktober 2017 ermordeten Journalistin Daphne Caruana Galizia gibt es neue Entwicklungen. Ein Geschäftsmann wurde festgenommen.

Knalleffekt im Fall der ermordeten Journalistin Daphne Caruana Galizia aus Malta. Die Investigativreporterin wurde im Oktober 2017 durch die Explosion einer Autobombe ums Leben gekommen Wie am Mittwoch bekannt wurde, wurde mit Yorgen Fenech einer der bekanntesten Geschäftsleute Maltas festgenommen. Die Polizei fing seine Jacht vor dem Mittelmeer-Staat ab. Damit überschlagen sich in dieser Causa die Ereignisse.Denn bereits am Dienstag bot der maltesische Regierungschef Joseph Muscat einem mutmaßlichen Mittelsmann überraschend eine Begnadigung an, falls dieser gesicherte Erkenntnisse zur Identität des Auftraggebers liefern sollte.Dieser Mittelmann wurde selbst erst vergangene Woche festgenommen. Sollten seine Hinweise auch offiziell vor Gericht bestätigt werden, so würde der Mann begnadigt werden, sagte Muscat vor versammelter Presse.