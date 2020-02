Festnahme nach Schüssen auf Faschingsumzug

Bei der Aufführung einer Brauchtumgsgruppe in Tirol hat ein Mann am Donnerstag die Teilnehmer bedroht und mit einer Waffe in ihre Richtung geschossen.

Ein zunächst unbekannter Autofahrer sorgte am Donenrstagabend in Vomp bei Schwaz in Tirol für zahlreiche geschockte Kinder und deren Eltern. Bei der Aufführung einer Brauchtumsgruppe bedrohte der junge Mann mehrere Menschen mit einer Pistole und feuerte dann Schüsse ab. Anschließend flüchtete er. Verletzt wurde zum Glück niemand.Gegen 21.30 Uhr fuhr der Autofahrer an einem Absperrposten bzw. an den Teilnehmern der Gruppe vorbei und hielt kurz danach an. Ein Mitglied stellte den Lenker zur Rede. Dieser bedrohte die Anwesenden dann mit dem Umbringen. Außerdem feuerte er mit einer Schusswaffe in Richtung der Personen. Danach stieg der Mann wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos.Am Freitag konnte die Polizei den Unbekannten schließlich ausforschen und vorläufig festnehmen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 22-jährigen Österreicher. Bei einer Hausdurchsuchung wurden drei Schreckschuss-, eine Gasdruckwaffe sowie ein Butterfly-Messer sichergestellt.Gegen den 22-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Er wird zudem wegen Verdachts der gefährlichen Drohung und wegen Übertretungen nach dem Waffengesetz auf freiem Fuß angezeigt.