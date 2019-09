Feuer im Kinderzimmer, Bub (8) schlug Alarm

Sonntagvormittag kam es im Kinderzimmer eines 8-Jährigen in Spital am Pyhrn zum Brand. Er schlug Alarm, Nachbarn, die bei der Feuerwehr sind, halfen bei der Rettung.

Versuchten noch, selbst zu löschen

Zwei Bewohner ins Spital gebracht

Gegen 9.23 Uhr wurde die Feuerwehr Spital am Pyhrn (Bez. Kirchdorf) am Sonntag alarmiert. In einem Wohnhaus, genauer gesagt in einem Kinderzimmer, brannte es. Zwei Kameraden seien bereits vor Ort – sie halfen einem ihrer Nachbarn über das Fenster ins Freie."Eine Bewohnerin – es war wohl die Mutter – wollte noch einmal kurz ins Haus zurückgehen, ihr blieb dann nur mehr der Weg aus dem Fenster. Die anderen konnten selbstständig aus dem Haus entkommen", so Einsatzleiter Stafan Patzl gegenüberMit vereinten Kräften versuchten die beiden Kameraden noch das Feuer zu löschen. Doch ohne Erfolg. Das Haus war zu verraucht.Die Männer belüfteten schließlich das Wohnhaus und legten eine Zubringerleitung vom nahegelegenen Bach zum Gebäude. Unter schwerem Atemschutz gelang es ihnen, den Brand zu bekämpfen.Bemerkt hatte den Brand im Kinderzimmer der achtjährige Sohn des Hausbesitzers. Er war durch den Brandgeruch aufgewacht, weckte dann seine Eltern und seine elfjährige Schwester.Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. "Die Brandursache muss erst ermittelt werden", so Patzl.