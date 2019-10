Feuer im Krankenhaus Eisenstadt ausgebrochen

Nach Angaben der Polizei war in einem Zimmer der psychiatrischen Abteilung eine Matratze in Brand geraten (Symbolbild). Bild: picturedesk.com

In der Donnerstagnacht kam es in Eisenstadt zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Ein Zimmer im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder stand in Flammen.