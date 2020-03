Feuer in Flüchtlingslager auf Lesbos: 5 Tote

In einem Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos ist ein Feuer ausgebrochen. Auch ein etwa 6-jähriger Junge soll in den Flammen gestorben sein.

Im Flüchtlingslager von Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist heute ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr hat Schwierigkeiten, die Flammen unter Kontrolle zu bringen, weil die Containerwohnungen und Holzschuppen im Lager sehr dicht beieinander stehen, berichteten örtliche Medien.Das Nachrichtenportal der Insel, stonisi.gr , zeigt Aufnahmen, auf denen Menschen zu sehen sind, die in Panik versuchen, dem Feuer zu entkommen. Berichten zufolge, sind 5 Menschen in den Flammen umgekommen. Auch ein etwa 6-jähriger Junge soll nur noch tot aus einem brennenden Containerhaus gerettet worden sein.In und um das Camp von Moria leben gut 20.000 Menschen. Bereits vor einer Woche war auf Lesbos nahe des Strands von Skala Sykamineas ein nicht mehr genutztes UN-Begrüßungszentrum für Flüchtlinge in Brand gesetzt worden.