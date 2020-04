"Feuer schlug aus Fenstern und durch Wohnungstür"

Am Freitagabend kam es zu einem Zimmerbrand in Wien-Landstraße, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.

20 Personen evakuiert

In der Kölblgasse in Wien-Landstraße brach am Freitag gegen 21.45 Uhr ein Feuer aus. Die Flammen schlugen beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr schon aus dem Fenster und der durchgebrannren Wohnungstüre. Die Bewohner konnten selbstständig aus der Wohnung flüchten.Das Feuer wurde von Nachbarn bemerkt, die Alarm schlugen und auch die Feuerwehr verständigten. 20 Personen, die sich über die innenhofseitigen Fenster bemerkbar gemacht haben, mussten von den Einsatzkräften aus dem inzwischen verrauchten Stiegenhaus evakuiert werden, während der Brand mit Löschleitungen bekämpft wurde."Im Katastrophenzug wurden drei Personen notfallmedizinisch versorgt", sagte Corina Had, Pressesprecherin der Berufsrettung Wien. "Ein 54-jähriger Mann musste mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden."Um das Stiegenhaus von dem Rauch zu befreien, setzte die Feuerwehr Hochleistungsbelüftsungsgeräte ein. Während den Löscharbeiten wurde eine brennende Flüssiggasflasche entdeckt, die Brandursache ist allerdings noch nicht bekannt. Das Landeskriminalamt hat noch in der Nacht mit den Ermittlungen begonnen.