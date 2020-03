Feuer! Mann bei Sprung aus Fenster schwer verletzt

Mit einem Sprung aus einem Fenster rettete sich ein Bewohner aus einem Mehrparteienhaus. Er wurde schwer verletzt.

Mit einem Sprung aus einem Fenster hat sich am Montagabend ein Mann nach Angaben der Feuerwehr aus seiner brennenden Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses in Amstetten gerettet. Er wurde dabei schwer verletzt und ins Landesklinikum in der Bezirksstadt eingeliefert. Mehrere Bewohner mussten evakuiert werden.Laut Philipp Gutlederer von der FF Amstetten lag der Mann in einer Wiese, als die Einsatzkräfte eintrafen. Er wurde von einem Notarzt versorgt und dann abtransportiert.Der Brand wurde dem Sprecher zufolge rasch unter Kontrolle gebracht. Atemschutztrupps löschten die Flammen in einem Innenangriff. Nachbarwohnungen wurden laut Gutlederer vorübergehend geräumt. Erwachsene und Kinder mussten die Räumlichkeiten verlassen. Die Polizei ermittelt die Brandursache.