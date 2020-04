Feuer neben Kindergarten: Kripo jagt Brandstifter

In Feldkirchen an der Donau zündete ein Unbekannter eine Papiertonne neben einem Kindergarten an.

Wollte da jemand den Kindergarten in Feldkirchen an der Donau (OÖ) abfackeln? Nach einer Brandstiftung ermittelt die Polizei.

Es passierte in der Nacht auf Sonntag. Gegen 2.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, dass es in Feldkirchen an der Donau (Bez. Urfahr-Umgebung) brenne. Und zwar neben dem dortigen Kindergarten.Tatsächlich stand dort eine Papiertonne in Flammen, das Feuer griff bereits auf einen Baum daneben über. Zum Glück konnte die Feuerwehr den Brand noch rechtzeitig eindämmen, sodass nicht auch der Kindergarten noch Feuer fing.Zeitgleich wurde die Feuerwehr noch zu einem weiteren Brand in Feldkirchen alarmiert. Wieder brannte ein Mistkübel. Diesmal vor dem Gemeindeamt.Die Polizei ist sich sicher, dass es sich bei den beiden Bränden um Brandstiftung handelt und jagt jetzt den Feuerteufel.Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook