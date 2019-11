Feuerlöscher-Mutprobe: Geburtstagskind im Spital

Das Geburtstagskind zog sich durch das Löschpulver Verletzungen an beiden Augen zu.

Mit einem Feuerlöscher ließ sich ein 26-Jähriger auf seiner Geburtstagsparty ins Gesicht sprühen. Die Mutprobe endete mit Augenverletzungen im Spital.

Pulver mitten ins Gesicht gesprüht

Diese Aktion würde wohl auch perfekt als eine Szene in der bereits legendären US-amerikanischen Filmkomödie "Dumm und Dümmer" mit Jim Carrey durchgehen.Auf der eigenen Geburtstagsparty hatten ein 26-Jähriger aus Vöcklabruck und sein bester Freund (20) in der Nacht auf Sonntag eine fatale Idee.Gegen Mitternacht entschieden sich die beiden zu einer Mutprobe. Dabei ließ sich das Geburtstagskind vom 20-Jährigen mit einem Pulver-Feuerlöscher mitten ins Gesicht sprühen.Nach dieser Aktion war die Feier jedoch rasch beendet. Für den 26-Jährigen ging es nämlich von der Party direkt ins Landeskrankenhaus nach Salzburg. Der Sprühdruck und das ausgetretene Pulver hatten Verletzungen an beiden Augen zur Folge.