Feuerwehr befreit Katze aus Kunststoff-Tank

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr Wiener Neustadt: Drei Florianis befreiten ein armes Kätzchen aus einem Kunststoff-Gefängnis.

Vermutlich aus Neugier und/oder Verspieltheit blieb ein Kätzchen am Samstag in Wr. Neustadt in einem Kunststoff-Tank stecken. Ein Tierfreund alarmierte schließlich gegen 8 Uhr früh die Feuerwehr. Drei Mann der Wehr rückten aus, fanden in der Nähe der HTL das schreiende und bereits erschöpfte Kätzchen vor.Da die Katze mit dem Werkzeug der Feuerwehr nicht direkt aus dem Tank geschnitten werden konnte, wurde großflächig ein Teil des Tanks entfernt und mitsamt der Katze zum Tierschutzhaus gebracht, wo die tierärztlichen Spezialisten die Katze endgültig befreien konnten.