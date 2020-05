Feuerwehr befreit Kleinkind aus Auto in Wr. Neustadt

In Wr. Neustadt konnte die Feuerwehr Wr. Neustadt ein in einem Pkw eingeschlossenes Kleinkind retten und der Mutter übergeben.

Am Montagvormittag rückte die Feuerwehr Wiener Neustadt zu einem "Kind in Notlage" aus. Die Polizei forderte die Feuerwehr zur Unterstützung an, nachdem ein Säugling in einem Pkw eingeschlossen war und der Fahrzeugschlüssel noch am Fahrersitz lag. Das Baby konnte unversehrt an die Mutter übergeben werden!Bei Arbeiten an dem Pkw war plötzlich die Fahrertüre zugefallen und das Fahrzeug abgeschlossen. Unglücklicherweise lag der Fahrzeugschlüssel am Fahrersitz und das Kind im Säuglingsalter in einer Babyschale am Rücksitz. Die Mutter alarmierte die Polizei, welche die Feuerwehr zur Unterstützung nachforderte.Nachdem die Fahrertüre einen Spalt geöffnet werden konnte, wurde mit einem Drahtgebinde versucht, den Fahrerschlüssel am Fahrersitz zu erwischen und zu bergen. Dies gelang dann schlussendlich auch und so konnte das Fahrzeug mit dem Autoschlüssel aufgesperrt werden. Das Kleinkind konnte dann unversehrt an die Mutter übergeben werden.