Feuerwehr befreite hilflose Katze aus Zaun

In Wels-Schafwiesen war eine Katze IN einem Zaun steckengeblieben, die Feuerwehr kam und befreite das Tier.

Da half nur mehr die Feuerwehr! Eine Katze war Samstag in Wels-Schafwiesen in einem Zaun hängengeblieben, konnte weder vor noch zurück.Aufmerksame Passanten waren am späten Abend auf das hilflose, laute, Miauen des Tiers aufmerksam geworden und verständigten die Einsatzkräfte.Die Männer der Feuerwehr waren schnell zur Stelle, konnte das Tier dann zum Glück rasch befreien.Die Katze dürfte den Vorfall ohne gröbere Verletzung überstanden haben und machte sich nach der geglückten Rettung – vermutlich wahrscheinlich noch etwas unter Schock – auf nach Hause.