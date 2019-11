08.11.2019 14:00 Feuerwehr befreite Pferd aus Güllegrube

Die Feuerwehr hob das Pferd aus dem Dreck. Bild: FF Zurndorf

In einer äußerst bescheidenen Lage steckte ein Pferd in Zurndorf fest: Das Tier war in einer Güllegrube ausgerutscht und konnte nicht mehr aufstehen.