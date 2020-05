Feuerwehr befreite Schwan von Angelhaken

In Luftenberg hatte ein Schwan einen Angelhaken am Hals. Zudem hatte sich die Schnur um seine Beine und Flügel gewickelt. Die Feuerwehr konnte ihn rasch befreien.

Rasch eingefangen

Dieser Pechvogel hatte am Ende doch noch Schwein gehabt!Aber nur weil eine aufmerksame Radfahrerin die Notlage des Schwans in der Donau bei Luftenberg (Bez. Perg) bemerkte. Das Tier hatte einen Angelhaken am Hals. Zudem hatte sich die Schnur samt einem kleinen Ast um Flügel und Beine des Tiers gewickelt.Die Passantin alarmierte die Einsatzkräfte. Nur kurze Zeit später machten sich auch schon vier Feuerwehrmänner mit einer Motorzille auf den Weg zum Schwan."Bei einem Schwan weiß man nie, wie er reagiert. Dieser war aber sehr zahm. Zum Glück saß der Haken nicht tief. Er dürfte schon auf unsere Hilfe gewartet haben", scherzt Einsatzleiter Michael Mayer von der Feuerwehr Luftenberg.Die Helfer konnten den Schwan rasch einfangen. Auf der Zille befreiten die Feuerwehrmänner den Vogel dann aus seiner misslichen Lage. Nach gerade einmal fünf Minuten konnte der Schwan wieder in die Freiheit entlassen werden.