Feuerwehr kollidiert mit Auto, Lenker (37) verletzt

Die Unfallstelle in Wien-Simmering

Im Zuge einer Einsatzfahrt ist in Wien-Simmering am Sonntag gegen 17 Uhr ein Feuerwehrauto gegen einen Pkw gekracht. Eine Person wurde leicht verletzt.

Rettungseinsatz in Wien-Simmering: Wie ein-Leserreporter Sonntagabend mitteilte, ist ein Fahrzeug der Wiener Berufsfeuerwehr kurz nach 17 Uhr gegen einen Pkw gekracht.Die Hauffgasse in Wien-Simmering war gesperrt, mehrere Rettungskräfte laut ersten Schilderungen vor Ort. Befürchtungen von Augenzeugen, dass der Pkw-Lenker in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden sei, bestätigten sich zum Glück nicht. Laut Feuerwehr wurde der Lenker bei dem Unfall nicht eingeklemmt.Details zum Unfallhergang liegen noch nicht vor. Von der Wiener Berufsrettung hieß es, der 37-jährige Lenker des Wagens wurde bei dem Unfall leicht verletzt und medizinisch versorgt.