Feuerwehr rettet Hund aus sechs Meter tiefer Grube

Die Feuerwehrkameraden aus Oberhausen halfen dem gutmütigen Vierbeiner. Bild: Feuerwehr Oberhausen

Ein herziger Goldie war beim Schnüffeln in eine sechs Meter tiefe Schottergrube gerutscht. Die Feuerwehr half ihm aus der Patsche.

Den Morgenspaziergang hatten sich eine Hundebesitzerin, aber auch ihr herziger Golden Retriever, wohl anders vorgestellt: Gegen halb acht Uhr morgens waren die beiden in Neu-Oberhausen – einem Ortsteil von Groß-Enzersdorf im Bezirk Gänserndorf – Gassi, als der Vierbeiner, ganz vertieft ins Schnüffeln, davonlief und eine Schottergrube erkundete.



Doch plötzlich gab die Grubenkante nach, das Gestein rollte hinunter – und mit ihm auch der Hund!



Der Goldie saß nun in sechs Metern Tiefe fest. Die Feuerwehr wurde alarmiert, um der Spürnase, die am Gestein immer wieder ausrutschte, aus der Patsche zu helfen.



Mit einer Steckleiter stieg man zu dem verschreckten Hund hinab und brachte ihn wieder zu seinem Frauchen.



(nit)