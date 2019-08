Vor 1 ' Feuerwehr rettet junges Reh aus Wasserschacht

Das Reh wurde von der Feuerwehr gerettet. Bild: Kein Anbieter/Feuerwehr Breitenstein

Das Wildtier plumpste in Breitenstein in einen Schacht, konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien.

Herzige Tierrettung in Breitenstein im Bezirk Neunkirchen: Ein kleines Reh war auf Abenteuertour zu neugierig gewesen, plumpste in einen Wasserschacht und konnte sich nicht mehr selbst aus der Misere befreien.



Die Feuerwehr kam dem herzigen "Bambi" zu Hilfe, holten das Tier aus dem Wasser und entließen es unverletzt in die Natur.



(nit)