Feuerwehr rettet kleinen Hund aus Aufzug

Herzige Rettungsaktion in Münchendorf: Ein Dackel war im Lift eingeschlossen, die Feuerwehr konnte ihn befreien.

Zu einer eingeschlossenen Person in einem Aufzug wurde jetzt die Feuerwehr Münchendorf (Mödling) gerufen. Wie sich beim Eintreffen vor Ort herausstellte, handelte es sich aber nicht um einen Menschen in Not, sondern um einen kleinen, putzigen Vierbeiner.Ein Dackel war aus unbekannter Ursache im Lift eingeschlossen, die Besitzer konnten ihn nicht befreien. Binnen weniger Minuten halfen die geschulten Florianis dem kleinen Racker aus der Patsche.