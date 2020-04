Feuerwehr rückt zu Dachbrand in Penzing aus

In Wien-Penzing kam es am Donnerstagabend zu einem Dachbrand bei der Goldschlagstraße. Die Feuerwehr rückte sofort zum Löscheinsatz aus.

Die Wiener Berufsfeuerwehr wurde gegen 19.30 Uhr zu einem Dachbodenbrand in einem Wohnhaus in der Goldsschlagstraße alarmiert. Mit fünf Fahrzeugen und einer Drehleiter eilten die Einsatzkräfte nach Penzing.Wie sich im Zuge der ersten Begehung herausstellte, war der Brand nicht so schlimm wie zuerst vermutet. "Mithilfe von mehreren Kübelspritzern konnte das Feuer abgelöscht werden", so ein Sprecher der Berufsfeuerwehr gegenüberAnschließend kontrollierten die Feuerwehrleute mit einer Wärmebildkamera den Dachboden, um so versteckte Glutnester auszuschließen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.